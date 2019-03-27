Merkez Seyhan ilçesi, Hurmalı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde horozun ayağından iple ağaca bağlanması görenlerin dikkatini çekti. Horoz ipten kurtulmak istese de sıkı sıkıya bağlandığı için başarılı olamadı. Horozun sahibi de serbest bıraktıkları zaman çocuklara saldırdığı için horozu iple bağladıklarını söyledi.
Çocuklara saldırmasın diye horozu ağaca bağladılar
27.03.2019 - 09:06 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da bir evin bahçesinde bulunan horozun iple ayağından ağaca bağlanması görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : horoz,ağaca bağladılar,
612929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612929.aspx
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