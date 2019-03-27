Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsün kullanan Elif Kuru, Hastaneler Kavşağı'na geldiği sırada başka bir araç sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre sonra araç sürücüsü, belediye otobüsünün önünü kesti. Ardından da otobüs şoförü Elif Kuru otobüsten inerek, önünü kesen sürücüyle tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine kadın sürücü üzerine doğru gelen sürücüye çantasında bulunan biber gazını fırlattı. Erkek sürücü ise aracının camına isabet eden biber gazını alarak kadın sürücüye saldırdı. Biber gazını Elif Kuru'ya sıkan sürücü ise daha sonra olay yerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüyü kaydeden bir kadın olayı sadece seyredip müdahale etmeyen erkeklere de tepki gösterdi.

Biber gazından etkilenen Elif Kuru, daha sonra saldırgandan şikayetçi oldu. Adli Tıp Birimine gelerek darp raporu alan Kuru, "Bana biber gazıyla saldırdı, yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.