Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Alaplı Kılburnu mevki'i meydanında gerçekleşti. Alaplı Belediyesi’nde çalışan 53 yaşındaki Belediye Temizlik işçisi İsmail Ç., belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın‘a pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açtı. Zanlının silahından çıkan kurşunlar Akın’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Nazım Akın temizlik aracının içerisinde hayatını kaybetti. Zanlı İsmail Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede zanlıyı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Olayın namus cinayeti sebebiyle işlendiği iddia ediliyor.

Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.