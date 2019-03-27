Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aydın-İzmir otoyolunun Işıkkent gişelerinde meydana geldi. Kazada, yüksek hızla seyreden araç, henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerde bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç parçalanıp alev aldı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 16 yaşında olduğu belirtilen sürücü O.K.’nin olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi.

AİLESİNDEN İZİNSİZ ALMIŞ

İddialara göre, olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki O.K., ailesine ait aracı henüz ehliyeti bulunmadığı için gizlice evlerinin önünden aldı. Olayın ardından aracın sahibine ulaşan jandarma ekipleri, aileden araçlarının kapılarının önlerinde olduğu yönünde cevap alınca olayın gerçeğini öğrendi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.