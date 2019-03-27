Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, başkent Singapur’un Scotts Caddesi'nde dünyaca ünlü oteller zincirine ait bir otelin ikinci katında bulunan mutfakta yangın çıktı. Yangın alarmının çalmasıyla birlikte otel müşterileri kendilerini dışarıya attı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve kurtarma ekipleri otelin içinde bulunan 500 kişiyi tahliye etti. Yangının büyük oranda söndürüldüğü ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.