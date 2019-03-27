Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma'nın Doğruca Mahallesi'nde aynı evde yaşayan 4 kişilik ailenin 3 ferdi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde aynı odada uykuya dalan yaşlı çift ve kızları odalarında bulunan sobadan sızan gazdan zehirlendi. Sabah aileden haber alamayan komşuları evi kontrol ettiklerinde acı olayla karşılaştı. Komşularının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi ardından evde ikamet eden ve aynı odada uyuyan İ.İ (75), Z.İ. (71) ve kızları A.Ç.(46)'nin sobadan sızan gazdan hayatlarını kaybettikleri, evin başka bir odasında yatan H.Ç. (25) 'nin ise sızan gazdan şans eseri etkilenmediği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda hayatını kaybeden üç kişinin Doğruca Mahallesi'nde toprağa verilecekleri öğrenildi.