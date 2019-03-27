Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi 2984 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan E. motosikletiyle gittiği boş arazide kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği belirlenemeyen kişi tabanca ile Ramazan E. ateş açmaya başladı. Sırtından yaralanan Ramazan E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan E.’yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırdı. Ramazan E. tedavi altına alındı.

Polis ise olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı.