Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı ve ilçelerinde Halk eğitim merkezlerinde çalışan müzeyyen Yalçın (51) 30 yıldır bu bölgede yaklaşık bin öğrenci halı kursu eğitimi verdi. Yüzlerce köy çocuklarına bot ve mont yardımının gelmesine aracılık yaptı. 200 köy çocuğun sünnetini üstlendi. Hayatını çocuklara adayan Yalçın hiç evlenmedi.

Doğu’da kadın olmanın zorluklarıyla bir ömür savaşan Yalçın tüm köyleri tek tek gezerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyor. En son gen hafta 450 öğrencinin mont ve bot giyimi gerçekleştiğini belirten Yalçın, Aynı zamanda ilçenin tek aktif siyasetçi kadını Taşlıçay Ak Parti Kadın kolları başkanlığı görevini de yürüten Müzeyyen Yalçın, Ağrı ve ilçe köylerin de ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuğun olduğuna değindi, Yardım kuruluşlarına seslenerek Ağrı ve ilçelerinin özellikle köylerine yardım yapılması gerektiğini belirtti.