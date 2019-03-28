Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişinin yaşadığı kent olma özelliğinin yanı sıra nüfus istatistiklerinde de dikkati çeken ayrıntıları barındırıyor.

Türkiye'deki 31 bin 105 mahallenin 960'ı İstanbul'da bulunurken, söz konusu mahallelerin bazıları da nüfusları itibarıyla illerle boy ölçüşebilecek durumda.

Son nüfus verilerine göre, Türkiye'de en az nüfusa sahip iller 82 bin 274 kişiyle Bayburt ve 88 bin 198 kişiyle Tunceli olarak belirlendi.

Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine az bir zaman kalırken, seçmenlerin karar verecekleri bir diğer konu da mahalle muhtarlarının seçimi olacak.

Kent genelindeki 960 mahalle dikkate alındığında binlerce muhtar adayının seçimlerde yarışacağı bilinirken, bazı mahallelerin nüfuslarının Bayburt ve Tunceli nüfusunu geçtiği görüldü. Kentteki mahallelerin nüfusları Türkiye'deki pek çok ilçe nüfusunu da geride bıraktı.

Nüfus verilerine bakıldığında, Bayburt'un nüfusu 82 bin 274, Tunceli'nin nüfusu 88 bin 198 iken, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde 95 bin 636, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 92 bin 651, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde 87 bin 217, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 84 bin 309, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 82 bin 915, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde ise 77 bin 848 kişinin yaşadığı kayıtlara geçti.

Bu rakamlar ışığında Atakent, Adnan Kahveci, Kayabaşı, Zafer ve Zümrütevler mahallelerinin nüfusu Bayburt'u geride bıraktı.

Ayrıca Atakent ve Adnan Kahveci mahallelerinin nüfusu Tunceli ilini de geçti.

İstanbul'un kalabalık ilçelerini geçen sadece 29 il var

İstanbul'un nüfus bakımından yoğunluğa sahip ilçeleri de Türkiye genelinde çok sayıda ili geride bıraktı.

Metropol şehrin ilçelerinden Esenyurt'ta 891 bin 120, Küçükçekmece'de 770 bin 217, Bağcılar'da 734 bin 369, Pendik'te 693 bin 599, Ümraniye'de 690 bin 193 kişi ikamet ederken, Türkiye genelinde bu ilçelerin nüfusunu geçen il sayısı 29 olarak belirlendi.

Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye'yi nüfus bakımında geçen iller ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van oldu.