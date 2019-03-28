Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Güroluk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışma sonucu 20 yıl sonra temiz içme suyuna kavuştu.

Yaklaşık 20 yıldır temiz içme suları olmayan ve ihtiyaçlarını kuyudan gideren, 150 haneli, 750 nüfuslu Güroluk Mahallesi'ndeki vatandaşlar, sorunlarının çözümü için yaptıkları girişimlerden sonuç alamadı.

Son olarak görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesine başvuran vatandaşlar, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek, sorunlarının çözülmesi talebinde bulundu.

DİSKİ'nin yürüttüğü çalışma sayesinde temiz içme suyuna kavuşan vatandaşların yüzü güldü.

"Allah'a şükür suya kavuştuk"

Muhtar Hüseyin Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yaşadıkları sorunun DİSKİ tarafından çözüldüğünü söyledi.

Daha önce kullandıkları kuyu suyunun sağlıklı olmadığını anlatan Karagöz, "Hemen her gün köyümüzden doktora giden çocuk ve yetişkinler vardı. Allah devletimizden razı olsun. Müracaatta bulunduk, onlar da destek oldu. Allah'a şükür, suya kavuştuk." dedi.

Karagöz, "Keşke yıllar önce olsaydı. Temiz suyu görünce milletin yüzü güldü. İnşallah bundan sonra susuz yaz geçirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hükümetten Allah razı olsun"

Vatandaşlardan Zehra Karagöz, yıllardır su sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

Temizlik ve yemek gibi temel gereksinimler için ihtiyaç duydukları suyu bulamadıklarını kaydeden Karagöz, daha önce suyu, uzak mesafeden bidonlarla sırtlarında taşıdıklarını belirtti.

Karagöz, "Suyun gelmesiyle rahata kavuştuk. Hükümetten Allah razı olsun, eksikliklerini vermesin. Eksik hiçbir şey kalmamış. Artık zahmetli bir durum kalmadı. Sürekli onlara dua ediyorum." diye konuştu.

"Sağlıklı ve sürekli su temini sağlanmış oldu"

DİSKİ Genel Müdür Vekili Mehmet Fırat Tutşi de vatandaşların talebi üzerine hızla çalışmalara başlandığını bildirdi.

Mahalleye keson kuyu yaptıklarını ifade eden Tutşi, deponun yanı sıra 2 bin 300 metre terfi ve enerji nakil hatlarıyla vatandaşı temiz içme suyuna kavuşturacak sistemi tamamladıklarını vurguladı.

Mahallenin temiz içme suyu sıkıntısını tamamen çözdüklerini belirten Tutşi, "Depolarımızın bakım ve onarımı, klor cihazlarının da montajı yapıldı. Artık mahalleye daha sağlıklı ve sürekli su temini sağlanmış oldu." dedi.

Tutşi, Diyarbakır genelinde birçok köyde benzer çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Güroluk'un ayrı bir önemi bulunduğuna işaret eden Tutşi, "20 yıldır bu anlamda bir çalışmanın yapılmaması, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşaması nedeniyle, bu çalışma bizim için önemli oldu." ifadesini kullandı.