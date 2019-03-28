Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evlerinin boş olan orta katında duvara tabancayla atış yapan 16 yaşındaki Berat Arıcı'nın kafasına seken mermi isabet etti. Ailesi tarafından yerde kanlar içinde bulunan Berat için eve sağlık ekibi çağrılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rize merkezde bulunan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 9. sınıf öğrencisi olan Arıcı'nın cenazesi, otopsi için Rize Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Arıcı'nın cenazesi, Tepebaşı köyünde bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.