Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de yola aniden çıkan bir kamyonetin neden olduğu öne sürülen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.