Başakşehir'de yola aniden çıkan bir kamyonetin neden olduğu öne sürülen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Otobüsle otomobil çarpıştı: Yaralılar var
28.03.2019 - 13:48 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,otobüs,otomobil,kaza,
613285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613285.aspx
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