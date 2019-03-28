Malatya’da çevreyolunda radar uygulaması yapan trafik ekipleri, kamerayı izlerken küçük bir çocuğun yola çıktığını fark etti. Hemen araçtan inen görevli polis memuru, koşarak araçların hızla seyir halindeki yolda çocuğu yoldan aldı. Annesinin elinden kaçarak yola fırladığı öğrenilen çocuk ailesine teslim edilirken, bu anlar ise radar kamerasına yansıdı.
Annesinin elinden kaçıp yola fırladı! Trafik radarı hayat kurtardı
28.03.2019 - 15:49 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da aniden yola fırlayan çocuk, radar uygulaması yapan trafik ekiplerinin kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri, çocuğu ezilmekten kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çocuk,trafik radarı,
613318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613318.aspx
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