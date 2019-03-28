Alınan bilgilere göre, Turgutlu Mahallesi öğrencilerini Sıla İlköğretim Okuluna taşıyan Hayrettin Duman yönetimindeki 47 NN 981 plakalı minibüs devrildi. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında minibüste bulunan öğrencilerin tamamı tedbir amacıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan 4 öğrenci ayakta yapılan tedavilerinden sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nusaybin’de öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı
28.03.2019 - 16:51 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Etiketler : Mardin,kaza,
613335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613335.aspx
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