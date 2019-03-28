Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 15.30 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane çatısına çıkan Şevki Ç.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler çatıdaki kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Şevki Ç., hastanenin çatısından kendini boşluğa bıraktı.

Acil servisten gelen sağlık ekibinin kontrol ettiği Şevki Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Şevki Ç.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.