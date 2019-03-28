Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İznik İlçesinde sazlıklar yandı. Boyalıca su pompasından başlayan yangın 2 kilometre uzaklıkta sazlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. İznik, Orhangazi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkisiyle 60, dönümlük sazlık alan yandı. 60 dönüme yakın sazlık alan yanarken, çiftçiler sulama damla borularını çekerek yanmaktan kurtardı. Fasulyelerin üzerine örtülen çuvallar ise yangından zarar gördü.