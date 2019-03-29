Kuzey Ege’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, Cuma günü Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm feribot seferlerin iptal edildiğini, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00 ve 11.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiği duyurdu.
Ada seferlerine fırtına engeli
29.03.2019 - 00:20 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler : Çanakkale,
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