Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07.45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 / Kadiköy-Bursa
08:05/ Yenikapı-Bursa
BUDO
07.00 / Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - 20.30 / İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)
11.30 / İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
29.03.2019 - 06:56 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.
Etiketler : ido,ido seferleri,budo,
613430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613430.aspx
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