Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu’nun güney ve doğusunda hissedilir derecede olmak üzere ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), Marmara’nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir’in ve Manisa’nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, zamanla güney ve doğusu çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 11

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 10

