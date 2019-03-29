Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında; hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü. isimli zanlı yakalandı. 
Emniyete alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan E.Ü., evk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 