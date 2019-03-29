Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında; hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü. isimli zanlı yakalandı.
Emniyete alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan E.Ü., evk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın’da terör örgütü üyesi 1 zanlı yakalandı
29.03.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında; hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü. isimli zanlı yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,didim,terör,
613441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613441.aspx
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