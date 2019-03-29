Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Kocagür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’dan Nazilli yönüne seyir halinde olan otomobil, Aydın-Denizli Karayolu Kocagür kavşağına geldiğinden önüne aniden çıkan başıboş ata çarptı. Aracın kaputuna çarparak gidiş yönünün diğer şeridine düşen ata, arkadan gelen başka bir otomobil daha çarptı.

Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazaya neden olan başıboş atın telef olduğu kazada, her iki otomobilde de büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgede başıboş atların sürekli kazaya neden olduğuna işaret eden sürücüler, hayvan sahipleri ve yetkililerden karayolu güzergahında önlem alınmasını talep etti.