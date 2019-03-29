Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığını açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler öncesi çekilen videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti. "Aday mısın?" sorusuna "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diyen küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çekileceğini söylüyor. Çağatay Amanak'ın vaatlerini açıkladığı yeni video da sosyal medyada yine paylaşım rekorları kırdı. Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı vaatler izleyenleri gülümsetti.