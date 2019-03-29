Ardahanlılar Mart ayının sonlarında güne kar sürprizi ile başladı. Geceden başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırması sonucu kent beyaza bürüdü. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen bugün kar yağdığını belirten Ardahanlılar bu duruma alışkın olduklarını söyledi.
Ardahan'da yoğun kar kenti beyaza bürüdü
29.03.2019 - 12:57 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'a etkili olan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Etiketler : Ardahan,kar,
613527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613527.aspx
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