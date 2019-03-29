Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahanlılar Mart ayının sonlarında güne kar sürprizi ile başladı. Geceden başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırması sonucu kent beyaza bürüdü. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen bugün kar yağdığını belirten Ardahanlılar bu duruma alışkın olduklarını söyledi.