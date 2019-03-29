Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Züre tepesinden gelen yağmur suları dere yatağını taşırdı. Derenin taşması sonucu Tepeüstü Mahallesi'ndeki bazı ev ve bahçeleri su bastı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ev ve bahçelerde biriken suları tahliye etmek için seferber oldu.