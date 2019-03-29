Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torul ilçesindeki evinden çıkan Elmas Aksu’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, sabah saatlerine kadar süren çalışmalarda sonuç alamadı.

Demirkapı köyünden bir vatandaş, Aksu'yu, Bahçecik Mahallesi Murzene mevkiinde yol kenarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elmas Aksu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Aksu'nun cansız bedeni, otopsisi için Torul Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.