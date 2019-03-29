Torul ilçesindeki evinden çıkan Elmas Aksu’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, sabah saatlerine kadar süren çalışmalarda sonuç alamadı.
Demirkapı köyünden bir vatandaş, Aksu'yu, Bahçecik Mahallesi Murzene mevkiinde yol kenarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elmas Aksu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Aksu'nun cansız bedeni, otopsisi için Torul Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kayıp yaşlı kadının yol kenarında cesedi bulundu
29.03.2019 - 15:20 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, kendisinden dünden beri haber alınamayan Elmas Aksu’nun (76), yol kenarında cesedi bulundu.
Torul ilçesindeki evinden çıkan Elmas Aksu’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, sabah saatlerine kadar süren çalışmalarda sonuç alamadı.
Kaynak: DHA
Etiketler : yaşlı kadı,kayıp,
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