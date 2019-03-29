Kaza dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Keki Doğru idaresindeki 23 BF 615 Plakalı tır, Kargalık Mahallesi üzerinde virajı alamayarak devrildi.Kazada sürücü Keki Doğru (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Keki Doğru’nun cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi.
Antalya'da trafik kazası: 1 Ölü
29.03.2019 - 17:27 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korkuteli - Fethiye Karayolu 1’inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,Antalya,
613599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613599.aspx
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