Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK Terör Örgütü'ne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adli soruşturmalarının tamamlanmasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 şahsa yurt dışı çıkışı yasaklanarak adli kontrol tedbiri uygulandı ve serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise tutuklandı” denildi.

