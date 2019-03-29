Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Merkezefendi Mahallesi’nde Göksun Veli Senkıl’ın kullandığı 20 B 4354 plakalı hafif ticari araç, daha önceki dönemlerde sulama kanalı olarak kullanılan ancak uzun bir süredir su verilmeyen kanala düştü. Kazada sürücü Sinkıl ve yanında bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs kendi imkanları ile araç ve kanal içerisinden çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti. Ardından bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kanaldaki araçta yangın ya da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Kaza sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.