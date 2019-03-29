Edinilen bilgiye göre, Antakya-Yayladağı karayolunda seyir halindeki askeri araç, Sungur Mahallesi mevkinde, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 5 askeri personel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan diğer 12 asker de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Hatay'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
29.03.2019 - 21:06 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antakya-Yayladağı karayolunda seyir halindeki askeri araç, Sungur Mahallesi mevkinde, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 5 askeri personel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Hatay,
613633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613633.aspx
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