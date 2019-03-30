Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO tarafından yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. iptal edilen seferlere ilişkin İDO ve BUDO resmi internet sayfalarında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada İstanbul Deniz Otobüsleri iptal edilen seferleri şu şekilde:

Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 30.03.2019 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Ancak 07:30 Bursa-Yenikapı feribot seferine bilet değişiklik yaparak katılabilirsiniz. 09:50 Kadıköy/10:05 Yenikapı-Bursa seferlerimiz iptal edilmistir.07:30 Yenikapı-Bursa feribot seferine bilet değişikliği yaparak katılabilirsiniz. 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferimiz iptal edilmiştir.

08:30 Bursa/ 09:05 Armutlu/ 09:20 Armutlu Tatil Koyu-Yenikapı-Kadıköy seferlerimiz iptal edilmistir.07:30 Bursa-Yenikapı feribot seferine bilet değişikliği yaparak katılabilirsiniz.

07:5 0Kadikoy/08:05 Yenikapı-Bursa seferlerimiz iptal edilmiştir. 07:30 Yenikapı-Bursa feribot seferine bilet değişikliği yaparak katılabilirsiniz.” İfadelerine yer verildi.

BUDO Seferleri

Bursa Deniz Otobüslerinin resmi internet sitesinde sefer iptalleri ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “30.03.2019 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

08:30 tarihindeki Bursa Mudanya - İstanbul Büyükçekmece seferi,

09:30 tarihindeki İstanbul Eminönü/Sirkeci - Bursa Mudanya seferi,

09:30 tarihindeki Bursa Mudanya - İstanbul Eminönü/Sirkeci seferi,

30.03.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi,

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul Eminönü/Sirkeci seferi,

10:30 tarihindeki İstanbul Büyükçekmece - Bursa Mudanya seferi,

11:30 tarihindeki İstanbul Eminönü/Sirkeci-Bursa (Mudanya seferi,

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi,

12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa Mudanya seferi,

16:00 tarihindeki Bursa Mudanya- İstanbul Eminönü/Sirkeci seferi,

16:30 tarihindeki İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa Mudanya seferi,

17:30 tarihindeki Bursa Mudanya- İstanbul Eminönü/Sirkeci seferi,

18:00 tarihindeki Bursa Mudanya- İstanbul Büyükçekmece seferi,

18:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa Mudanya seferi,

19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul Eminönü/Sirkeci seferi,

20:00 tarihindeki İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa Mudanya seferi,

20:30 tarihindeki İstanbul Büyükçekmece- Bursa Mudanya seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” yer verildi.