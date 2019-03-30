Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2009 yılında K.C.'nin silahla öldürülmeye teşebbüs olayına karışan ve hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Tuncay A.'nın (35) yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından aranan Tuncay A.'nın kiralık bir araçla tatil amacıyla Akdeniz bölgesine gittiği öğrenildi. Bunun üzerine Mersin ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Tuncay A. üzerinde taşıdığı sahte kimlikle Mersin'de yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.