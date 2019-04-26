Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait park halindeki motosiklet çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu U.B.'yi (18) çalıntı motosiklet ile yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen U.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Çalıntı motosikletle yakalanınca tutuklandı
26.04.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 26.04.2019 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çalıntı motosiklet,hırsızlık,Samsun,
620410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620410.aspx
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