Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hortum felaketinde, içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ın bulunması için babası Ahmet Acar'ın yaptığı başvurular sonucu, su miktarının azaltılması için olayın meydana geldiği yerdeki bentte su yolu açılması çalışması başlatıldı.

DSİ'ye ait iş makinesi tarafından bendin sol ucunun yıkılarak su yolu açılmasının ardından deredeki balçık da temizlendi.

Çalışmaları izleyen baba Ahmet Acar, su yolundaki taşların temizlenmesine yardımcı oldu. Çalışmaları dere kenarında izleyen anne Ayla Akkın da gözyaşlarını tutamadı.

KIZINA EN SON HEDİYESİ KÜNYE OLMUŞ

Baba Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kayboluşunun üzerinden uzun süre geçtiğini, acı içerisinde olduklarını söyledi. Çalışmalara yardım etmeye çalıştığını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Suyun bir an önce boşalması, kızımızın bulunması için yardım ediyorum. Çaresizlik, başka bir şey değil. Çalışmalar başlamadan önce bentlerin yıkılması için yaptığımız yazışmalardan olumsuz yanıt aldık. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yardımlarıyla DSİ'nin suyu yönlendirmesi için taşlar alınmaya başlandı. Kızımın biran önce bulunmasını istiyorum, tek istediğimiz bu. Kızım, doğum gününden bir gün sonra 19 Ocak'ta bana yemek getirmişti. Ben de ona doğum günü hediyesi olarak künye almıştım."

BUSE'NİN GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Kader Buse Acar'ın babasına yemek getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Baba Acar'ın iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Kader Buse'nin dükkana gelişi, masaya elindeki yemek poşetini bırakıp, babasıyla sohbet etmesi yer alıyor.

Kemer ilçesinde Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil, 24 Ocak'ta hortum nedeniyle dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Buse Acar'ın arama çalışmalarına 11 Şubat'ta son verilmişti.