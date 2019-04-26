Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Lalapaşa'dan Edirne istikametine seyreden Aykut Sezginel idaresindeki çekici ve çimento yüklü silobas, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küçükdöllük köyü yakınlarında devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Sezginel araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu kaza nedeniyle trafiğe kapandı.

Sezginel, emniyet kemerinin takılı olması dolayısıyla yaralanmadığını söyledi.

Bulgaristan'a gidilen Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle uluslararası yol trafiğe kapandı.

Çekici yardımıyla tırın yoldan kaldırılması sonrası yol trafiğe açıldı. Yaklaşık 4 saat süreyle sınır kapısına gidecekler köy yollarını kullandı.