Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil  Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan "Maden İlçesi Camiikebir  Mahallesi'ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik  Değerlendirme Raporu"na istinaden bakanlığın talimatları doğrultusunda ilçede  heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278 konut ve 232 iş yerinde  tahliye işlemi başladı.

Tahliye edilen vatandaşlara barınma yeri temini ve kira yardımı  gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Bunun yanı sıra afete maruz bölgede  kalan ilçe kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye lojman ve iş  yerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı  yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları  doğrultusunda valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.