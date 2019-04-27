Bursa-Ankara yolunda yapılan uygulamada, polisin şüphelendiği araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest kaldı. Diğer 3 şahıs ise mahkemeye sevk edilecek. Ele geçirilen uyuşturucu ve ruhtasız silahlara el konuldu.
İnegöl'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi
27.04.2019 - 11:17 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri, yaptıkları denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İnegöl,uyuşturucu,
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