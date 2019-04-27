Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa-Ankara yolunda yapılan uygulamada, polisin şüphelendiği araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest kaldı. Diğer 3 şahıs ise mahkemeye sevk edilecek. Ele geçirilen uyuşturucu ve ruhtasız silahlara el konuldu.