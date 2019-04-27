Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi Kozan Endüstri Meslek Lisesi yanı Cahit Kaya Apartmanında meydana geldi. Apartmanın 3. Katında ikamet eden Mehri Yıldırımer adlı yaşlı kadın sebebi bilinmeyen bir şekilde apartmanın balkonundan aşağı beton zemine düştü. Yaşlı kadının aşağı düştüğünü fark eden komşuları hemen durumu sağlık görevlilerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise apartmanın çevresinde inceleme yaptı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın Mehri Yıldırımer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.