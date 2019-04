Türkiye Gazetesi

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonunun bu yıl ikincisini düzenlediği yarışmaya 65 vilayetten 750 öğrenci katıldı. 8 kategoride yarışan ilk ve orta okul öğrencileri birbirlerini yenmek için kıyasıya yarıştı. Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncülere ödüller verildi.



Öğrenciler, "Buraya farklı illerden birinci olmak için geldik. Her birimiz kendi ilimizde birinci olarak bu yarışmaya katılmaya hak kazandık. İyi oynayan kazansın" dedi.

Zekâ oyunlarının bu yıl ikincisini tertiplediklerini ifade eden Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, "Federasyonu 7 dernek bir araya gelerek kuruldu. Bu yarışmaya 65 vilayetten 750 öğrenci katıldı. Burada ilk ve orta okul öğrencileri 8 ayrı zekâ oyununda birbiriyle yarışıyor. Öğrenciler kendi okullarının ve illerinin birincileri. Her vilayetten kategorisinin birincisi 8 öğrenci katıldı. Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız. Çocuklarımız bir taraftan eğlenirken diğer taraftan da oynuyorlar. Oyun çocuğun en ciddi işidir. Çocuklar bu işi yaparken gerçekten çok ciddi şekilde yapıyorlar. Oynarken öğrenmiş oluyorlar” dedi.



Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, "Bugün burada Türkiye'nin 65 vilayetinden 750 misafirimizi ağırlıyoruz. Bu çocuklar kendi illerinde birinci oldular. İlleri adına kendilerini ve okullarını temsil ediyorlar" şeklinde konuştu.