Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İslahiye-Nurdağı karayolu Kozdere kavşağında Emrah Ateş (29) yönetimindeki otomobil, Ramazan Gezer (27) idaresindeki 57 DP 066 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile aynı araçta bulunan İsmet Aşcı (19), Mehmet Erenoğlu (25) ve Burak Erenoğlu (23) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi altına alındı.