Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çevreyolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Köroğlu, yönetimindeki ciple, Çorum-Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli sürücü, Toptancılar kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Azim Demir (53) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada cip sürücüsü ile otomobilde bulunan Azim Demir, Huriye Demir (49), Emine Demir (20), Ahmet Demir (19) ve Kübra Demir (14) yaralandı. Çevredekilerin ihabarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.