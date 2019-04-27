İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki balkonda yılan gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat ile alarak doğaya bıraktı.
Balkona gelen 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu
27.04.2019 - 15:27 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki balkona giren 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.
İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki balkonda yılan gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat ile alarak doğaya bıraktı.
Etiketler : yılan,
620604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620604.aspx
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