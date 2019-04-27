Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında Isparta’dan Antalya istikametine seyreden Osman T. yönetimindeki otomobil, Sav Kasabası kavşağına geldiği sırada sürücünün kontrolünden çıkıp savrularak, yolun sol tarafındaki trafik işaret levhaları ve trafik sinyalizasyon ışıklarına çarptı. Tek taraflı feci kazada otomobilin LPG tankeri patlayarak içerideki gaz açığa çıkarken, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe U. ve Menekşe A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

POLİS MERKEZİNDEKİ GBT SORGULAMASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hastanedeki sağlık işlemlerinin ardından kaza ile ilgili ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edilen Tuğçe U. ve Menekşe A. isimli 2 yaralının, yapılan GBT sorgusunda "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandıkları ortaya çıktı. Kazayla ilgili ifadeleri alınan 2 şüpheliye ayrıca arandıkları dosya hakkında da işlem yapıldı.