Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yamaç paraşütü pilotu Özgür Öz (33), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 800 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yaptı.

Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen bir nedenle Mendos Dağı eteklerine düştü.

Durumu fark eden diğer pilotların haber vermesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma, 112 Acil Servis, Arama Kurtarma Derneği ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Öz'ün düştüğü alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopter istendi. İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığından gelen askeri helikopterle bulunduğu yerden alınan Öz, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırık olduğu belirlenen Öz'ün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, gazetecilere, kazaları minimum seviyeye indirmek amacıyla gerekli önlemleri en iyi şekilde almak için hazır olduklarını söyledi.