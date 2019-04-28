Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda 1 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan polis ekipleri geçtiğimiz günlerde de aynı mahallede yapılan operasyonlarda 12 ruhsatsız silah ele geçirmişti.
Ev değil cephanelik
28.04.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da bir evde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Etiketler : Adana,yaşam haberleri,
620690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620690.aspx
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