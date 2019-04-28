Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza dün akşam 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletin üzerinde bulunan Emrah T., araca arkadan çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı motosiklet üzerinde bulunan Tevfik Ç. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza mahalline gelen Emrah T.’nin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarından bir kadın, gencin cansız bedenine uzun süre sarıldı. Görevliler tarafından olay yerinden götürülen kadının, ‘Bırakın geri dönecek’ diyerek ağlaması yürekleri sızlattı.

Olay yeri inceleme ekibinin araştırmalarını tamamlamasının ardından hayatını kaybeden Emrah T.’nin cesedi cenaze aracına bindirildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.