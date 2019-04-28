Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11. Kocaeli Kitap Fuarı 490 yayınevindeki ve birçok sahafı kitapseverlerle buluşturuyor. Fuarın ilk gününde elinde bavulu ve sahafları dikkatli gözlerle inceleyen Gebze Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Nur Balıkçı, yanında getirdiği bavulunu kitaplarla doldurdu. Bir senedir kumbarasında okul harçlığından arttırdığı paraları biriktiren 17 yaşındaki Sude, istediği tüm kitapları sahaflardan temin etti. Sevdiği kitapları yanında getirdiği bavuluna yerleştiren Sude, kitap fuarında gezmedik yayın evi ve sahaf bırakmadı.

“Her gün kumbarama bir lira, iki lira para atıyordum”



Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Kocaeli Gebze Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Sude Nur Balıkçı “10. kitap fuarından bu yana bir yıldır her gün para biriktiriyorum. Sağ olsunlar ailemde bana çok destek oluyor. Ailemin ilgisi çok önemli bu konuda. Bu ilgi isteği arttırıyor. Her gün kumbarama bir lira, iki lira para atıyordum. Harçlıklarımı biriktirdim, abur cubur almak istediğim de bunu da almasam olur deyip paramı biriktirdim” dedi.

“Buradaki ortamda sadece insanların kitap alıyor olması, çok özel”



Sahafları yeni keşfettiğini ifade eden Sude, “Burada o kadar güzel imkânlar var ki. Her kitap 5-10 TL burada. Bundan sonra önceliğim sahaflara gelmek olacak. Buradaki kitapların hem konusu hem de buradaki ortamda sadece insanların kitap alıyor olması, çok özel. Kitap fuarına Gebze’den ilçesinden geldim. Kitap okumayı çok seviyorum, her ne kadar sınava hazırlanıyor olsam da kitap okumanın yeri bende çok ayrıdır. Hiçbir haftayı iki kitap okumadan geçirmem. Kocaeli Kitap Fuarı bunun için çok büyük bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.