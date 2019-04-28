Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova’nın Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Murat Durmaz (30) 57 gün önce evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Durmaz’a ulaşamayan ailesi hemen polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Durmaz’ın bulunması için büyük bir çalışma başlattı.

Durmaz’ın bulunması için yapılan araştırmalarda Durmaz’ın son olarak geçtiği yerlerdeki güvenlik kameraları incelendi. Kameralardan sonuç alamayan ekipler 57 gün sonra Radar Yolu Caddesi Sinya Çiçekçilik civarı dere yatağında bulunan bir telefonla yeniden harekete geçti.

Durmaz’a ait olduğu tespit edilen telefonun bulunduğu noktaya Altınova asayiş araştırma ekibi, Yalova asayiş müdürlüğü cinayet büro ekipleri, narkotik ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken dalgıç polisler dereye girdi. Dalgıç polisler telefonun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde Durmaz’ın cesedine ulaştı.

Durmaz’ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.