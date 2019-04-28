Kaza, bu sabah merkeze bağlı Cip köyünde meydana geldi. Mustafa Durak yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada sürücü Durak ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kızı yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı baba ve kızını ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Durak, kurtarılamadı. Tedavisi süren kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Su kanalına düşen traktödeki baba öldü, kızı yaralı
28.04.2019 - 13:33 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da, yol kenarındaki su kanalına devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Durak (83) hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : traktör,baba,kız,
620734 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620734.aspx
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