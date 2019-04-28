Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bu sabah merkeze bağlı Cip köyünde meydana geldi. Mustafa Durak yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada sürücü Durak ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kızı yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı baba ve kızını ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Durak, kurtarılamadı. Tedavisi süren kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.