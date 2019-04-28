Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Armutlu köyü ile Konya’nın Karapınar ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Armutlu köyünde yaşayan aile, yakınlarını ziyaret için Konya’nın Karapınar ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Patika yoldan Adana Yolu istikametine seyreden Yasin B. (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilde bulunan sürücü Yasin B., Feride B. (30), Fatih Emin B. (3), Emre Batuhan B. (5) ve Hacer B. (71) yaralanırken, Bekir B. (68) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili araştırma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.