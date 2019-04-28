Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Adana-Mersin TCDD yolları üzerinde devriye gezerken Atgirmez Mahallesi mevkii Yenice-Tarsus istikameti demiryolu üzerinde şüpheli 7 şahsın ray destek beton bloklarını kırmak suretiyle demir çaldıklarını gördü. Ekipler, çevrede aldıkları önlem sonucu şüphelileri yakaladı. Şüphelilere ait 5 adet plakasız yolcu sepetli motosiklete çaldıklarını yükledikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 14 ve 17 yaşındaki çocuklar ailelerine teslim edilirken, diğer 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.